Sportschoenen gevraagd bij Stevensloop, zodat ook asielzoekers kunnen sporten

Prijsuit­rei­king lichtjesop­tocht verplaatst naar kantine van Groesbeek­se Boys

De prijsuitreiking van de Groesbeekse lichtjesoptocht vindt zaterdag plaats in de kantine van Groesbeekse Boys in Breedeweg en niet in cultureel centrum De Mallemolen in Groesbeek zoals eerst de bedoeling was.