Staat de beste boom van Nederland in Overasselt? Dit exemplaar zou zieke mensen beter kunnen maken

Nijmegen krijgt ‘Oekraïne­school’: eigen schoolge­bouw voor gevluchte Oekraïense jongeren uit de regio

NIJMEGEN - Zo'n 140 middelbare scholieren die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne en in de regio Nijmegen verblijven, krijgen binnenkort les op een eigen school. De jongeren volgen vanaf half september vakken in een pand in de Nijlpaardstraat. Hier was tot voor kort Kentalis De Marwindt gevestigd, een school voor speciaal onderwijs.

2 september