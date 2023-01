Stadsbrug De Oversteek anderhalf uur dicht door ijzel, meerdere mensen na val naar spoedeisende hulp

updateNIJMEGEN - Stadsbrug De Oversteek is vanmorgenvroeg enige tijd afgesloten geweest. IJzel maakte het wegdek op sommige plekken spiegelglad. Het Radboudumc in Nijmegen behandelde vier mensen die zijn gevallen door de gladheid.

Door de ijzel regende het afgelopen nacht en ochtend aanrijdingen op de Gelderse wegen. Op De Oversteek ging het om 05.30 uur voor de eerste keer mis.

Medewerkers van de Verkeersmanagementcentrale in Nijmegen – vanuit hier wordt het verkeer in de stad gemonitord en door manipulatie van verkeerslichten waar nodig bijgestuurd – signaleerden op dat tijdstip een eerste aanrijding op de belangrijke verkeersader van de stad. Het ongeluk was vermoedelijk het gevolg van gladheid, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Tot 08.00 uur dicht

Ongeveer een uur later ging het een tweede keer mis op de brug. In overleg met de politie is daarop om 06.40 uur besloten de weg af te sluiten voor verkeer. Volgens de woordvoerder is de brug om 08.00 uur weer vrijgegeven.

,,Het is een bekend gegeven dat het voorkomen van een glad wegdek op bruggen lastig is”, zegt de woordvoerder. ,,We gaan als gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om situaties zoals vanmorgen op De Oversteek in de toekomst te voorkomen.”

Door de afsluiting ontstond vanmorgen een file van enkele kilometers, meldde de ANWB. De extra reistijd bedroeg op het hoogtepunt ruim twintig minuten.

Afgelopen zomer, nog geen tien jaar na de officiële in gebruikname, is het wegdek van de stadsbrug vernieuwd. Hiervoor moest De Oversteek toen ruim een maand dicht.

Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende hulp van het Radboudumc in Nijmegen zijn vanmorgen vier mensen behandeld die door de gladheid zijn gevallen. Daarbij hebben ze volgens een woordvoerder van het ziekenhuis botbreuken opgelopen.

De woordvoerder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in de Waalstad, kan op dit moment niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. ,,Maar we hebben meerdere mensen op de spoedeisende hulp gezien met letsel. Het gaat om fietsers en wandelaars die zijn uitgegeleden door de gladheid. Wie zien mensen binnenkomen met kwetsuren aan polsen, enkels en met hoofdwonden.”

,,Het zou best kunnen dat zich nog meer mensen melden”, zegt de woordoverder. ,,Die denken in eerste instantie dat het wel meevalt, maar dat blijkt dan later toch tegen te vallen.”

Sleepdiensten

Een woordvoerder van bergingsbedrijf Van Eijck Mobility spreekt van een erg drukke ochtend. ,,We hebben nauwelijks tijd om mensen te woord te staan”, zei de woordvoerder van Van Eijck, dat actief is in Gelderland, Noord-Brabant en een deel van Limburg. ,,We krijgen echt heel veel telefoontjes. Dat begon al in de vroege ochtenduren en de drukte is nog altijd niet voorbij.”

Bij bergingsbedrijf Houterman bleef het deze ochtend juist ‘vrij rustig’. ,,Wij zijn in deze regio actief op het onderliggende wegennet”, vertelt een woordvoerder. ,,Kort gezegd vallen de Rijkswegen daarbuiten. Waarschijnlijk hebben de gemeenten goed gestrooid, want bij ons was het niet drukker dan normaal.”

