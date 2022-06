Stadsgesprekken: De Vierdaagse van de toekomst, comfortabeler, duurzamer, en zonder contant geld?

TerugkijkenNIJMEGEN - Minder slecht voor het klimaat, met meer comfort voor de wandelaars en nog maar heel weinig of zelfs geen contant geld meer. Er zou de komende jaren wel eens het een en ander kunnen veranderen aan de Vierdaagse. ,,Maar, laten we eerst eens zorgen dat we deze editie weer een ouderwets feestje bouwen.”

Marsleider Henny Sackers is duidelijk over de ambities van zijn team voor de aanstaande Vierdaagse die na de twee coronajaren weer gehouden kan worden. ,,Laten we zo dicht mogelijk bij de Vierdaagse van 2019 blijven. Het is de afgelopen jaren al moeilijk genoeg geweest. Dus voordat we naar de toekomst kijken, laten we ons richten op de editie die ons over een paar weken te wachten staat.”

Sackers vertelt het aan de tafel van Stadsgesprekken, een forum van De Gelderlander en LUX waarin actuele thema’s worden besproken.

Quote Op de Markt in Wijchen kunnen we het nog wel makkelij­ker maken voor de wandelaars Henny Sackers

Maar, als de marsleider dan toch íets zou moeten veranderen aan de Vierdaagse? ,,Dan zou ik zeggen: het kan nog wat comfortabeler hier en daar. Er zijn bepaalde punten bijvoorbeeld, waarvan wij weten dat het knelpunten zijn. Neem de Markt in Wijchen. Daar zouden we het echt nog wel makkelijker kunnen maken voor de wandelaars.”

Volledig scherm Volle kade tijdens een eerdere editie van de Vierdaagse © Eriik van 't Hullenaar

‘Festivals zijn al zo slecht voor het milieu’

Waar de Vierdaagse-lopers dit jaar nog nauwelijks wijzigingen gaan aantreffen, zullen bezoekers van de Vierdaagsefeesten wel al enkele aanpassingen meemaken. Met name zaken die vriendelijker zijn voor het milieu. Voor ’t Eiland-organisator Natasja van Geel steekt één verbetering er duidelijk bovenuit. ,,Het organiseren van een festival is eigenlijk al zo slecht voor het klimaat. Alles wat we daaraan kunnen verbeteren is mooi meegenomen.”

Om de ‘voetafdruk’ van de Vierdaagsefeesten zo klein mogelijk te maken, geldt dit jaar al de duurzaamheidstoeslag op bekers, of duurzamer geproduceerd eten en drinken. En op ’t Eiland, bij Matrixx at the Park én Matrixx aan de Kade kunnen bezoekers dit jaar niet meer met muntjes betalen. ,,Dat is beter voor het milieu, maar ook gewoon handiger met die toeslag”, vertelt Van Geel.

Een nadeel: je kunt op veel plekken straks alleen nog maar pinnen. ,,We hebben wel het wallet-system zodat mensen een soort prepaid betaalkaart kunnen kopen met contant geld. Maar ja, pinnen is wel makkelijker”, beaamt ook Twan Krebbers van de Matrixx.

Waar het meest naar wordt uitgekeken dit jaar? Ook daar is marsleider Sackers snel over uit. ,,Die ene week vóórdat de Vierdaagse echt begint, vind ik eigenlijk toch wel het allerleukst. Dan worden er overal podia getimmerd en hangt iedereen de vlag al uit. Dát sfeertje, daar geniet ik nu al van.”

Volledig scherm Wandelaars op de derde dag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. © Hollandse Hoogte / ANP