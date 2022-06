Stadsgesprekken: We mogen weer Vierdaagse vieren, een vooruitblik met de hoofdrolspelers

Talkshow in LUXNIJMEGEN - ‘De Vierdaagse vieren; eindelijk!’ Dat is het thema van de talkshow Stadsgesprekken nummer 8 in debatcentrum LUX op woensdag 22 juni.

Worden de feesten en de mars als vanouds? Wat is er anders? Hoe hebben de organisaties van de wandelmars en de feesten de afgelopen jaren doorstaan? Daar gaat het gesprek over met hoofdrolspelers.

Bekende Nederlandse artiesten op de Waalkade, feesten op het Faberplein, de vroege uittocht van de lopers over de Waalbrug, intieme concerten in de Stevenskerk en de grootse intocht over de Via Gladiola. Veel van de succesingrediënten van de Vierdaagse, mars en feesten, staan na twee jaar pauze in ieder geval weer op het menu in de derde week van juli.

Volledig scherm Het dancepodium in het Hunnerpark, tijdens de laatste Vierdaagsefeesten in 2019. © Gerard Verschooten

Bij de talkshow schuiven onder anderen marsleider Henny Sackers van de Vierdaagse en directeur Joris Bouwmeister van de stichting Vierdaagsefeesten aan bij gespreksleider Geert Willems, al sinds de jaren 90 Vierdaagse-verslaggever van De Gelderlander. Verder wordt programmeur Twan Krebbers van de Matrixx verwacht, die verantwoordelijk is voor twee van de meest populaire hoofdpodia in die week: Hunnerpark en Waalkade. Fysioloog Maria Hopman, die al jaren onderzoek doet naar de gezondheid en de conditie van Vierdaagselopers, vertelt over wat ze in de komende editie gaat doen.

Nimweegse Annie

Zoals altijd is er ook een tafeldame die de talkshowhost bijstaat en haar eigen vragen stelt. Dat is deze keer Claudia van Kesteren, die zichzelf ‘creatief ondernemer’ noemt, vooral bekend van haar creatie Nimweegse Annie. Van Kesteren zal dit keer niet in het roze uitgedost zijn, maar als zichzelf aanschuiven.

Stadsgesprekken is een gezamenlijk initiatief van debatcentrum LUX en De Gelderlander. Elke twee maanden komt een actueel onderwerp aan bod. De talkshow sluit op 22 juni het tweede seizoen af. Eerdere thema’s zijn MeToo en straatintimidatie, Afghaanse vluchtelingen op Heumensoord en de toekomst van NEC.

Gratis zaaltickets

Voor de talkshow op woensdag 22 juni, die van 17.00 tot 18.00 uur duurt, zijn gratis zaaltickets verkrijgbaar op de website van LUX. De show is online te volgen op de website van De Gelderlander, dg.nl, en via een speciale link van LUX, waarvoor ook tickets verkrijgbaar zijn. Na afloop is er gelegenheid om in het café van LUX na te praten met gasten en presentatoren.