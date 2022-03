StadsPartij en GroenLinks: kan het een fijn Nijmeegs huwelijk worden?

KNA bestaat honderd jaar: Jan van Dei is er nog steeds bij

BEEK - Jan Engelen, in de regio ook bekend als Jan van Dei (89), is erevoorzitter van muziekvereniging KNA in Beek. Hij speelde eerst tien jaar bij fanfare DES in zijn geboorteplaats Leuth, maar werd na zijn verhuizing naar Beek in 1957 al snel lid en vervolgens (tot 1989) KNA-voorzitter.

