Stadspartij is dé grote verrassing in Nijmegen, GroenLinks blijft grootste partij

Daarmee is het plots de tweede partij van Nijmegen. De leden van de Stadspartij zijn uitzinnig van vreugde als burgemeester Hubert Bruls tegen 02.00 uur de verkiezingsuitslag bekendmaakt in het stadhuis. Gejuich, gezang, polonaise, emoties: de politici van Stadspartij Nijmegen kunnen amper geloven dat ze zo'n spurt hebben gemaakt.



,,Dit is niet normaal, Ik weet niet wat ik moet zeggen", zegt een van de lijsttrekkers Jean-Paul Broeren met tranen van vreugde in de ogen.



Ook de andere lijsttrekker Wendy Grutters had de groei niet aan zien komen, vertelt ze vol blijdschap. ,,We begonnen in 2014 met 1,5 zetel, gingen in 2018 naar drie zetels en nu dus zeven. Met vier zetels waren we al blij geweest, ik dacht dat we er misschien wel vijf konden halen. Dat het er zeven zijn, laat zien dat de kiezer toe is aan no nonsense-politiek.”