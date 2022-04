Startschot voor 50ste Batavierenrace in Nijmegen: studenten begonnen aan eerste etappe

In totaal nemen 8200 studenten (9 vrouwen en 16 mannen per team) een deel van de route van 175 kilometer voor hun rekening. Midden in de nacht rennen ze via Berg en Dal en Beek-Ubbergen naar Duitsland, om via Zyfflich, Düffelward en Emmerich in ’s-Heerenberg opnieuw de grens over te steken. Zaterdagmiddag worden de lopers in Enschede verwacht. De etappes variëren van 3,5 tot 10,7 kilometer.