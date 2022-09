Stationsingang Nijmegen-West gaat definitief dicht: te duur en te weinig reizigers

REPORTAGE Reizigers zijn junkies en uitwerpse­len beu bij smerige stationsin­gang: ‘Ik houd mijn mondkapje hier op’

Junkies, naalden en een penetrante urinelucht: bewoners uit Nijmegen-West klagen steen en been over de verpauperde stationsingang bij de Tunnelweg. Is het echt zo erg? Verslaggever Marlies Rothoff nam de proef op de som.

12 januari