Stedelijk Gymnasium Nijmegen rent 200 fietsen voor Afrika bij elkaar

NIJMEGEN - Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen hebben in de loop der jaren 200 fietsen bijeen gerend voor leeftijdsgenoten in Afrika. Dat deden ze tijdens de jaarlijkse sponsorloop door het Kronenburgerpark.

Daarom werden de stuwende krachten achter de sponsorloop, de docenten lichamelijke opvoeding Petra van Raalten, Hendrik Venema en Koen Kroeze, vrijdag onderscheiden met de Proud Ambasador Pin. Ze kregen die van Luuk Eickmans en Mariek de Wild van het programma de Bik4school.

Marieke de Wild komt uit Angeren, Luuk Eickmans (42) uit Ubbergen. Zijn opa was de bekende schoenmaker Nico Eickmans uit Beek. Sinds 2009 wonen ze allebei in Afrika: eerst in Kenia en tegenwoordig in het Oegandese Jinja, een stad aan de bronnen van de Nijl.

Quote In onze ogen is het Stedelijk Gymnasium Nijmegen echt een Proud Ambassador van Cycling out of Poverty Luuk Eickmans

Zij maken daar fietsen en hebben al meer dan 10.000 inwoners van Kenia en Oeganda aan een tweewieler geholpen. De twee hebben daarvoor de stichting Stichting Cycling out of Poverty (Fiets je uit de armoede) opgericht. Met het programma Bike4School streven ze ernaar om jaarlijks 300 fietsen te distribueren onder scholieren en leraren.

Sponsorloop

Al jaren organiseert het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een sponsorloop om geld op te halen voor een aantal goede doelen die hun na aan het hart liggen. Tijdens de sponsorloop rennen leerlingen van de eerste klassen rondjes in het tegenover de school gelegen Kronenburgerpark.

Voor elk rondje ontvangen zij een donatie van familie en vrienden. Vanaf het prille begin van Stichting Cycling out of Poverty in 2007 gaat een deel van deze opbrengst naar de Bike4School fietsprojecten van Cycling out of Poverty in Afrika.

Afwezigheid nam af

Toegang tot onderwijs is essentieel voor ontwikkeling en economische stabiliteit, aldus de initiatiefnemers. Maar in Kenia en Oeganda gaat slechts 60 procent van de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Toegang tot onderwijs wordt gehinderd door extreme armoede en lange afstanden naar school.

Scholieren lopen soms dagelijks 2 tot 3 uur naar school en terug. De reistijd van de scholieren die reeds een fiets hebben ontvangen nam af met 67 procent en gemiddelde afwezigheid op school nam af met 35 procent.

200 fietsen

Luuk Eickmans: ,,In al die jaren hebben de eersteklasleerlingen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen ruim 200 fietsen voor hun leeftijdsgenoten in Afrika bij elkaar gerend. Deze Proud Ambassador Pin overhandigde ik dan ook als dank aan de organisatie van de sponsorloop en honderden kinderen die zich zo enorm hebben ingezet. In onze ogen is het Stedelijk Gymnasium Nijmegen echt een Proud Ambassador van Cycling out of Poverty”.

