Steeds meer gratis tampons op straat te krijgen, maar strijd tegen menstruatiearmoede is nog niet gewonnen

In nog geen drie maanden tijd is het aantal Menstruatieproducten Uitgiftepunten in Nederland met ruim 250 toegenomen. Dat zijn er bijna drie per dag. Deze uitgiftepunten zijn kastjes waaruit inwoners anoniem menstruatieproducten kunnen nemen. Gratis. Het is een initiatief van het Armoedefonds. Toch zijn dit er niet genoeg.