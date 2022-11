Steffie weet wanneer een leerling gaat ontploffen: ‘Eén jongen heb ik nog niet onder de knie, dat zit me dwars’

Het zijn niet de gemakkelijkste kinderen die juf Steffie van der Meijden (30) op haar school voor speciaal onderwijs in Zeist in de klas heeft. Regelmatig knallen de scheldwoorden door het lokaal of vliegt er een schrift door de lucht. Er vallen ook wel eens klappen. Gedrag dat te verklaren is vanuit de diagnoses van de kinderen, zoals autisme, hechtingsproblemen, ADHD, trauma’s.

Hoe kwam u in een klas met deze problematiek terecht?

,,Ik wil van betekenis zijn. Ik ben na mijn opleiding twee maanden mentorleerkracht geweest in een jeugdgevangenis, maar dat hield ik niet vol. Het was té heftig. Iemand raadde me het VSO College in Zeist aan en daar dacht ik meteen: dit is vet.



Allemaal kinderen die het mooiste eruit willen halen, maar sommigen gaat dat niet lukken zonder begeleiding. De veerkracht van deze kinderen is heel groot. Ze pakken elke kans die er is. Ik heb de mooiste baan die er is.”