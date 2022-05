Stevenskerk verkoopt inboedel op Marktplaats: ‘Unieke kans om aandenken in huis te halen’

Twee schuurtjes bij woningen in Groesbeek door vuur verwoest; herders­hond gered

GROESBEEK – In een schuurtje achter een woning aan de Zuringstraat in Groesbeek is dinsdagmiddag brand ontstaan. Door de hitte is ook het schuurtje van de buren in vlammen opgegaan. Een herdershond die in een van de schuren zat, kon gered worden.

13:42