Stikstofrechten kopen is nog één keer nodig, zegt Nijmeegse wethouder: raad krijgt voortaan informatie

video Aanhanger vol glas ramt berucht viaduct en zorgt voor puinhoop: voor zoveelste keer gaat het mis

Een aanhanger van een busje met daarop hoge glazen platen ramde woensdagochtend het viaduct onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. De bestuurder had de hoogte van die glasplaten kennelijk verkeerd ingeschat. Het wegdek onder de brug was bezaaid met glasscherven.