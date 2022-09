Stoelverwarmers: je krijgt er een lekkere warme kont van, maar het blijft een deeloplossing

Herhaal­prik halen? Leeftijd waarop dat kan gaat nu razendsnel richting de 60 jaar

NIJMEGEN - Als het oproepen van mensen voor de herhaalprik doorgaat in het huidige tempo, is de groep onder 60 jaar over twee weken al aan de beurt. Elke dag wordt er momenteel namelijk weer een nieuw geboortejaar vrijgegeven dat een afspraak mag maken.

26 september