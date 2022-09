Stormloop op creatieve cursussen bij de Lindenberg

Column 't Plein Talloze dromen voor een totaal andere Waal

De extreem lage Waal had deze zomer een enorme aantrekkingskracht op mensen. Wat is mooier dan kijken naar filevaren op de Waal, zeker in de bocht bij Nijmegen? De droogte zorgde op de oevers soms ook voor unieke natuur. ‘Deel van de Waal is als de Waddenzee bij eb’, kopte de krant zelfs.

16 september