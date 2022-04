Stotteraar Joop stelde zijn allereerste vraag aan Dries van Agt: ‘Van zenuwen wel drie keer wezen plassen’

Column Een eigen huis ‘Een dagje wachten met bellen, en huizenko­pers zijn al te laat’

In de huidige woningmarkt is het lastig om een huis te bezichtigen, laat staan om er een te kunnen kopen. Je kijkt op Funda, ziet wat leuks, belt de verkopende makelaar en helaas pindakaas: ‘U bent nummer zestig vandaag. We hebben geen plek meer in de agenda.’

12:03