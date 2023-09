TALKSHOW Over RoodGroen­Zwart met Wilco van Schaik: ‘Er staat bij NEC veel meer waarde op het veld dan vorig seizoen’

In Over RoodGroenZwart bespreken presentator Jochem van Gelder, oud-NEC-speler Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma van De Gelderlander elke donderdag de laatste ontwikkelingen bij NEC. Met deze week als gast algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. Ze hebben het onder meer over de transferperiode, het stadiondossier en de verwachtingen voor dit seizoen.