Stranden Veur Lent in september van nachtslot af, bewoners verdeeld: ‘Waarom niet om middernacht sluiten?’

Protest Nijmeegse jongeren tegen avondklok op Waalstran­den; politiek wil dat Bruls sluiting opheft

NIJMEGEN - Een biertje drinken op het strand en staren over de Waal? In Nijmegen is dat ’s zomers na 22.30 uur illegaal. Toch hebben tientallen jongeren het vrijdagavond bewust wél gedaan. Uit protest. Zij willen dat de avondlockdown op de Waalstranden zo snel mogelijk verdwijnt.

8 juli