Studenten maken zich op voor een spetterende introductie: ‘Nu kan ik toch nog het echte werk meemaken’

Brandweer krikt auto op om kitten te kunnen bevrijden uit motorblok

KRANENBURG - De brandweer van het Duitse grensstadje Kranenburg (bij Nijmegen de grens over) heeft zaterdagmiddag op de parkeerplaats bij de Aldi en de DM een auto met Nederlands kenteken opgekrikt om een kitten te kunnen bevrijden. Het dier had zich ergens in het motorblok verstopt.

21 augustus