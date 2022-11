Nijmege­naar aangehou­den om hacken Twit­ter-ac­count van Tweede Kamerlid

NIJMEGEN - Een 22-jarige Nijmegenaar is woensdag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het hacken van een Twitter-account van een bekende Nederlandse politicus. Dat illegaal binnendringen in andersmans computer of online account zou zijn gebeurd in de zomer van 2020.

23 november