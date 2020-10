Studentenverenigingen zitten nu ook in lockdown: ‘Online samenkomen werkt niet’

Bij studentenverenigingen Ovum Novum en Carolus Magnus in Nijmegen zitten de horecazalen sinds gisteren weer op slot. ,,We onderzoeken of we onze ruimtes kunnen gebruiken als studieruimte, want daar is vraag naar bij onze leden", zegt voorzitter Floor Rohwer van Ovum Novum. ,,Het is de vraag of dat mag in een zaal met een bar.”



Net als in de horeca mochten studentenverenigingen 30 personen per zaal ontvangen. ,,Leden konden zich inschrijven en op die manier af en toe nog langskomen”, zegt Emiel Dijkstra, voorzitter van studentenvereniging Franciscus in Wageningen. ,,Die omzet gaan we missen, maar het levert vooralsnog geen financiële problemen op.”