Studio voor TikTokfilmpjes moet scholieren van coronadepressie afhelpen: ‘Lijkt wel alsof ze platgeslagen zijn’

Bioscopen Cinema Roma en Cine Twins draaien ‘The Guide’ voor Oekraïne

MALDEN/WIJCHEN - In navolging van achthonderd Amerikaanse bioscopen wordt de Oekraïense film ‘The Guide’ donderdag gedraaid in het Wijchense Cinema Roma en Cine Twins in Malden. De volledige opbrengst gaat naar Giro 555.

26 maart