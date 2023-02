Talis wil appartementencomplex bouwen op plek van achttien seniorenwoningen aan Van Peltlaan

Goal! NEC-voetballer Ibrahim Cissoko trapt leespro­ject af op Nijmeegse basis­school

Nog voordat hij binnenkwam, joelden kinderen al zijn naam. NEC-voetballer Ibrahim Cissoko was dit keer niet in het stadion, maar in de aula van zijn oude basisschool het Kleurrijk in het Nijmeegse Willemskwartier. Het doel: kinderen aan het lezen krijgen.

31 januari