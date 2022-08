Te vroeg geboren kind overlijdt tijdens oorlog in Groesbeek: ‘Ergens in de tuin ligt een broertje van me begraven’

Alerte buurman betrapt inbreker op heterdaad, politiehe­li ingezet in Groesbeek

GROESBEEK - Een inbreker is vanavond op heterdaad betrapt in een huis aan de Beethovenstraat in Groesbeek. De buurman ontdekte dat er iets niet pluis was, ging poolshoogte nemen en trof daar de inbreker.

17 augustus