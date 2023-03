Teddy Vrijmoet nieuwe voorzitter van Quiet: ‘Als je het zelf goed hebt, moet je een ander helpen’

Stichting Quiet Nijmegen, de organisatie die zich inzet voor mensen die in armoede leven, heeft een nieuwe voorzitter: Teddy Vrijmoet. ,,Dit is iets moois wat ik met plezier ga doen”, zegt ze. De organisatie is blij met haar vanwege haar bestuurlijke ervaring en grote netwerk.

Teddy Vrijmoet kent heel veel mensen in Nijmegen en veel mensen kennen haar. Ze leidt Lindenberg Cultuurhuis, daarvoor was ze tien jaar directeur van de Vierdaagsefeesten. Het voorzitterschap van Quiet is een vrijwillige functie.

,,Dit kwam op mijn pad en ik heb ‘ja’ gezegd. Omdat het belangrijk is om mensen die in armoede leven te ondersteunen. Omdat juist als je ieder dubbeltje moet omdraaien, het belangrijk is dat je iets positiefs kunt meemaken. Dat je naar een voorstelling kunt, naar de kapper of een keer uit eten. We kunnen wensen dat het niet zo is, maar er bestaat nu eenmaal armoede.”

Steuntje in de rug

Quiet is een landelijke organisatie met plaatselijke afdelingen. Het belangrijkste doel is mensen die in armoede leven, een steuntje in de rug te geven. Wie weinig geld heeft kan lid worden van Quiet en mag gebruikmaken van producten en diensten die zijn gedoneerd door plaatselijke ondernemers en instellingen. Het gaat bijvoorbeeld om toegangskaartjes, een fietsreparatie, een kinderfeestje of een verjaardagstaart.

In Nijmegen zijn 1050 mensen uit ruim vierhonderd huishoudens lid van Quiet. Een deel van de vrijwilligers bij Quiet is tegelijkertijd lid.

Teddy Vrijmoet is gevraagd om het bestuur te leiden. ,,Daarnaast ga ik iedereen die ik ken, vragen om bij te dragen aan Quiet.”

‘Quiet stimuleert solidariteit’

Een goed voorbeeld vindt ze de actie die LUX eind vorig jaar hield. Het filmhuis vroeg in december de bezoekers om een kaartje te schenken aan Quiet. LUX heeft de donaties verdubbeld. Het resultaat is 455 bioscoopkaartjes voor mensen in armoede.

,,Quiet stimuleert solidariteit”, zegt Vrijmoet. ,,Dat vind ik een mooi uitgangspunt. Want als je het zelf goed hebt, heb je de plicht om een ander te helpen.”

