Tegenslag na tegenslag, maar mountainbikekampioen David Nordemann stopt niet in mineur: ‘Het is goed zo’

Als nationaal kampioen van 2022 reed David Nordemann in dat wat zijn laatste wedstrijden als professioneel mountainbiker bleken te zijn in het rood-wit-blauw. Maar op het moment dat de in Kranenburg opgegroeide Nijmegenaar definitief besloot dat hij wilde stoppen met topsport had hij het oranje om zijn schouders. Een relatief kleine valpartij tijdens de EK mountainbiken eind juni in Polen was de druppel die de door een hoop verschillende gedachtes gevulde emmer deed overlopen bij de coureur van KMC, het team van mountainbikelegende Bart Brentjens.