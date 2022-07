Tegenvaller: Steelband mariniers zegt af voor Maldens Vierdaagsefeest

De steelband heeft om die reden ook een gepland optreden donderdagavond in Cuijk afgezegd, meldt bandleider Sander Bergman. ,,Op beide dagen treden we ook al langs het Vierdaagseparkoers op", zegt hij. ,,Woensdag treden we op tijdens de doortocht in Wijchen, vandaar dat we niet naar Malden komen.”

Volgende editie

Mede-organisator Peter Smulders van de Vierdaagsefeesten in Malden is teleurgesteld, maar denkt dat het woensdagavond toch een feestje zal worden op het Kerkplein. Daar wordt het volgens hem een soort bonte avond. Diezelfde avond stond namelijk ook al een drumclinic van de Heumense drumschool Niek Heijsterman gepland. Ook komen er enkele uitvoeringen door de Maldense dansschool DanceDepartment. Diverse muzikanten en zangers uit de buurt hebben zich inmiddels al aangeboden om het programma verder op te vullen: ,,En wie ook iets wil, kan zich bij ons melden .”

Een dag later, donderdagavond, is er ook een programma op het Kerkplein. De hoofdact is dan de tributeband Queen Must Go On.