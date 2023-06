Teruglezen | Politie schiet op auto die uit garage vlucht • ‘Mensen begonnen te gillen en iedereen moest naar binnen’ • Explosiegevaar geweken

met video Heftige beelden: agenten schieten massaal op auto die wegvlucht uit omsingelde garagebox

Meerdere agenten die met zaklampen in de hand een roodgekleurde garagebox omsingelen. Waarna een gigantische knal te horen is, en politiemensen volop schieten op een wegscheurende auto. Beelden van vannacht die zijn opgedoken en in handen zijn van De Gelderlander, laten zien hoe heftig het eraan toeging in de Nijmeegse wijk Malvert.