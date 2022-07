Teruglezen Vierdaagse | Herman (90) komt net op tijd binnen, maar stopt tóch: ‘Het was een onvergetelijk afscheid’

Gat in terrassen­rij Waalkade met Vierdaagse want vergunning niet rond: ‘Gemiste kans’

NIJMEGEN - Midden in de rij horecaterrassen op de Waalkade is een lege ruimte. En dat tijdens de Vierdaagse. ,,Doodzonde en een gemiste kans”, zegt ondernemer Bjorn van de Brug, eigenaar van twee zaken in Nijmegen. ,,Niet alleen voor mijzelf maar ook voor dit stuk Waalkade.”

22 juli