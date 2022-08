Tessa’s tuinmeubels in brand door wensballon: ‘Idioot om met deze droogte een ballon met vuur op te laten’

,,Het is gewoon idioot om met deze droogte een ballon met vuur op te laten”, zegt Tessa Buck (40). De verontwaardiging in haar stem is hoorbaar.



Onlangs belandde er rond twaalf uur ‘s nachts een wensballon in de achtertuin van haar woning aan de Amandelboomstraat in Nijmegen-Oost. Enkele dagen later zit de schrik er nog goed in.