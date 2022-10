Thuis inchecken voor bezoek aan ziekenhuis CWZ

Voordeel is volgens het CWZ dat mensen thuis in alle rust hun gegevens kunnen controleren, zoals de personalia en de naam van hun huisarts of de verzekering. Zeker als iemand langere tijd niet in het Nijmeegse ziekenhuis is geweest, komt het voor dat gegevens zijn gewijzigd.



‘Als dat niet wordt aangepast, dan kunnen uitslagen van onderzoeken en brieven bijvoorbeeld bij de verkeerde huisarts komen, terwijl de eigen huisarts niets ontvangt’, meldt het ziekenhuis. ‘Online inchecken is dus niet alleen sneller, maar zorgt ook voor bescherming van de privacy van de patiënt.’