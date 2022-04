Tien inwoners van Berg en Dal blij verrast met een lintje

GROESBEEK - Ze waren met de meest uiteenlopende smoesjes naar het gemeentehuis in Groesbeek gelokt. De verrassing en de vreugde was dan ook groot toen ze daar te horen kregen dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd had ze met een lintje te eren.

In totaal viel in de gemeente Berg en Dal tien mensen deze eer te beurt: een van hen had wegens omstandigheden de onderscheiding al een dag eerder gekregen. Negen gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje Nassau en eentje, Jessica Thonen-Velthuizen uit Groesbeek, werd geridderd.

Burgemeester Mark Slinkman speldde ze het eremetaal op. Dat had, zo vertelde hij vanwege de corona, in 2020 en 2021 niet gekund. ,,In 2020 mocht ik de gelukkigen alleen bellen en kon ik de lintjes pas in juli uitreiken en in 2021 heb ik de mensen thuis in de tuin bezocht."

De 10 gedecoreerden hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor de samenleving. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten.

Volledig scherm Piet Eggermont © DG

Piet Eggermont uit Oosterhout mocht de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij woonde nog in Kekerdom toen de aanvraag voor hem gedaan werd. De heer Eggermont was voorzitter van volleybalvereniging Aksios in Millingen. Na de fusie met Set Up ’68 was hij jarenlang voorzitter van volleybalvereniging Switch ’87. Hij zette zich naast het voorzitterschap o.a. in voor de sponsorwerving, coaching en training van teams.

Hij was ook de webmaster en ontwikkelaar van een computermodel voor de boekhouding. Al 30 jaar is hij de spil bij de organisatie van het 2-daagse buitentoernooi, georganiseerd door de Stichting Toernooiactiviteiten (STAM). Sinds 2012 is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom. Buiten onze gemeente is hij 2 jaar bestuurslid geweest van volleybalvereniging Pegasus en is hij sinds 2016 secretaris van volleybalvereniging Vocasa.

Thea van Driel-Maas uit Beek is sinds 2001 secretaris bij de harmonie Kunst Na Arbeid (K.N.A.) uit Beek. Voor 1989 heeft ze ook al deel uitgemaakt van het bestuur. Thea van Driel doet veel meer dan alleen het normale werk van de secretaris. Ze is een belangrijke spil die de contacten met de leden en andere verenigingen onderhoudt. Ze is ‘het geheugen’ van de vereniging en verantwoordelijk voor de uniformen. Ze heeft een coördinerende en aanjagende rol, maar doet ook heel veel werk zelf. Ze is ook secretaris van de Stichting Reünie Paratroopers Beek, die de jaarlijkse dodenherdenkingen in Beek organiseert. Dit alles doet ze naast haar mantelzorgtaken.

Volledig scherm Harmonie KNA uit Beek bestaat 100 jaar en kreeg recent al een koninklijke eremedaille. Drie leden kregen nu een lintje. Bassist Jos Orval (l), klarinettist Gerard van der Pluijm en hoboïste Thea van Driel-Maas. © DG

Jos Orval uit Beek is ook al jarenlang actief voor harmonie K.N.A. Hij was in het verleden bestuurslid en is sinds 2008 de penningmeester. Hij zet zich in voor fondsenwerving en subsidieaanvragen. Daarnaast is hij mede-organisator van en actief meewerkend lid bij vele activiteiten. Hij beheert het instrumentarium van K.N.A. en voert overleg met het Kulturhus. Hij heeft jaarlijks terugkerende basisschoolprojecten opgezet en begeleidt deze. Hij geeft muzieklessen en vervangt de dirigent indien nodig. Jos Orval is de oprichter van dweilorkest ‘KNA-galm’, het dweilorkest dat onder zijn leiding oefent.

Volledig scherm Diny van Loon-Driessen © Henk Baron

Diny van Loon-Driessen uit Groesbeek is sinds 1981 actief lid van het gemengd kerkkoor Sint-Caecilia. Ze is koorlid, maar zorgt ook voor de koffie en houdt de repetitieruimte schoon. Mevrouw Van Loon is sinds 1999 vrijwilliger bij het zorgcentrum De Meent en de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.



Ze is koster en coördinator van de kostergroep, die de weekendvieringen bij het woonzorgcentrum mede verzorgt. Ze wast, strijkt en herstelt het liturgisch linnengoed, bezoekt ouderen en bezorgt het tweemaandelijkse parochieblad. Mevrouw Van Loon is van 1985 tot 1993 mantelzorger geweest van haar moeder en broer. Daarnaast was zij collectant voor diverse goede doelen.

Gerard van der Pluijm uit Beek doet vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties in Beek. Hij was ruim 30 jaar bestuurslid van de EHBO-vereniging Beek, waarvan 11 jaar als voorzitter. Hij was ook bestuurslid bij ’het Rayon’, de overkoepelende EHBO-organisatie. Vanaf 1995 is hij vrijwilliger bij tennisvereniging De Oorsprong.



Hij is daar teamleider van de barmedewerkers en draagt bij aan het onderhoud van het clubhuis en de terreinen. Hij was fotograaf voor de website van de tennisvereniging en beheerder van de EHBO-materialen. Bij harmonie K.N.A. was hij teamlid van het muziekproject op de basisschool, lid van de redactie van de nieuwsbrief en fotograaf. Vanaf 2014 is Gerard van der Pluim ook bestuurder en vrijwilliger bij de KBO.

Volledig scherm Hennie Smit-Locht © Henk Baron

Hennie Smit-Locht uit Groesbeek is sinds 1980 vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Groesbeek. Ze fungeerde als lid van de kerkenraad en bezoekt eenzame of zieke gemeenteleden. Ze ontwikkelde activiteitenprogramma’s naast de diensten en begeleidde mensen uit het asielzoekerscentrum. Sinds 1998 is ze beheerder en coördinator van Stichting Protestantse begraafplaats Groesbeek.



Ze was ook jarenlang vrijwilliger bij het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, waar ze ondersteunde bij herdenkingen en andere activiteiten. Sinds 2018 is ze interim-voorzitter van de kringloopwinkel Sint Michael in Groesbeek. Sinds 1975 is Hennie Smit al bestuurslid en vrijwilliger bij de serviceclub Inner Wheel Nijmegen. Daar werft ze fondsen voor goede doelen.

Volledig scherm Joop Verstraaten, al 48 jaar correspondent van De Gelderlander en burgemeester Mark Slinkman. © Theo Peeters

Joop Verstraaten uit Groesbeek is al 48 jaar correspondent voor De Gelderlander in Groesbeek. Verder was hij actief voor Omroep Berg en Dal en 30 jaar vrijwilliger, waarvan 14 jaar bestuurslid, bij voetbalvereniging De Treffers. Hij gaf de commissie Communicatie & PR van de Treffers vorm en was verantwoordelijk voor de sponsorcommissie. Sinds 1992 ondersteunt hij een Chinees echtpaar bij de inburgering en (de start van) hun restaurant. Hij was mede-oprichter, bestuurslid en drijvende kracht van het overkoepelende Samenwerkend Orgaan Karnaval (SOK). Hij zet zich in voor vele andere verenigingen en groepen uit Groesbeek.

Volledig scherm Peter Hendriks © Henk Baron

Peter Hendriks uit Millingen aan de Rijn is onder andere als fotograaf en videograaf actief voor basisschool Op de Horst, de vier sociaal-democratische partijen in de grensregio, de politieke partij VOLG, de dialect-zanggroep de Siesmejénnekes en het Sankt Cäcilienchor uit Wyler. Ook de Internationaler Karl Leisner Kreis, het Internationaal Euregio Rijn-Waal Studentenfestival, de Vereniging Behoud Dorpsgezichten en de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden maken dankbaar gebruik van zijn diensten.



Peter Hendriks maakt jaarlijks de toren van de H. Antonius van Paduakerk in Millingen schoon en toont daarna in deze schone toren een film aan de vormelingen. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de lokale Omroep Berg en Dal. Hier is hij medeverantwoordelijk voor de kabelkrant en is hij actief als fotograaf, cameraman en beeld –en geluidbewerker.

Volledig scherm Mariken de Kroes-Sünnen © Henk Baron

Mariken de Kroes-Sünnen uit Berg en Dal is van 2003 tot 2017 als lid en bestuurslid van de Stichting Berg en Dals Bloei betrokken geweest bij de organisatie van activiteiten voor jong en oud. Ze is de belangrijkste initiator en bestuurslid van Stichting de Toek Toek Berg en Dal. Ze heeft de aanschaf van de Toek Toek geregeld. De Toek Toek is een soort elektrisch golfkarretje waarmee oudere en minder mobiele dorpsbewoners worden vervoerd naar hun afspraken. Ze regelt alles rondom de Toek Toek zoals verzekering, stalling, onderhoud en (de roosters van) de vrijwilligers. Maar ook acties om geld binnen te halen om de Toek Toek te kunnen bekostigen. Daarnaast is zij lid van de Heemkundestichting en de werkgroep communicatie van Berg en Dal.

Volledig scherm Jessica Thonen-Velthuizen © Henk Baron

Jessica Thonen-Velthuizen uit Groesbeek is als enige benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze hogere onderscheiding omdat zij zich enorm heeft ingezet om de ziekte sclerodermie meer naamsbekendheid te geven, zowel bij medici als bij het algemene publiek. Sclerodermie is een zeldzame en ongeneeslijke reumatische aandoening, die wordt veroorzaakt door een defect in het immuunsysteem.



Om meer bekendheid te bereiken organiseerde ze de reizende expositie ‘Scleroderma in beeld’ en richtte ze in 2011 de Stichting Scleroderma Framed op. Deze stichting presenteert fotomateriaal van modellen met sclerodermie op tentoonstellingen in Nederlandse ziekenhuizen en op nationale en internationale congressen. Er zijn fotoboeken gemaakt die op ruime schaal worden verspreid om zo medici, paramedici en een breder publiek te bereiken. Mevrouw Thonen is het gezicht en het boegbeeld van de stichting.



Ze spreekt op congressen in het binnen- en buitenland om het bewustzijn van de ziekte op een kunstzinnige wijze te vergroten. Ze is ook voorzitter van de commissie sclerodermie geweest van de nationale vereniging NVLE. Ook heeft ze columns geschreven voor het reumamagazine. Met al dit werk heeft mevrouw Thonen er voor gezorgd dat er meer bekendheid komt voor de zeldzame en vaak dodelijke ziekte sclerodermie.

_________________________________________________________________________