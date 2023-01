Tienduizenden muskusratten gevangen, maar zijn onze dijken in 2034 knaagdiervrij?

Met kaarten en videoEr zijn in 2022 ongeveer evenveel muskusratten gevangen als in het voorgaande jaar. De afgelopen jaren daalde het aantal gevangen dieren, omdat de waterschappen zo fors inzetten op de bestrijding van de schadelijke beesten.

Muskus- en beverratten zorgen voor schade aan dijken door er holen en gangen in te graven. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken.

In 2022 zijn er langs de rivieren tussen de Duitse grens en de zee 4855 muskusratten gevangen. Dat is iets meer dan een jaar eerder: 4830. Dat blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat in vier verschillende waterschappen de dieren bestrijdt. Daarbij wordt sinds kort ook gebruik gemaakt van een slimme kooi, die alleen sluit als de camera een beverrat herkent.

De afgelopen jaren was er juist sprake van een daling van het aantal gevangen dieren. De beheereenheid verwacht dat die daling in 2023 weer doorzet. Het aantal gevangen beverratten daalde: van 244 naar 186.

De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Zij helpen naast hun bestrijdingswerkzaamheden steeds vaker met het herstellen van schade door graverij van bevers in dijken.

In onderstaande video kun je zien hoe een bestrijder te werk gaat en hoe de slimme kooi werkt.

In 2034 muskusratvrij?

De waterschappen streven ernaar om in 2034 in het binnenland geen muskusratten meer te hebben, door de dieren direct te vangen bij de Duitse grens. Die aanpak lijkt te werken, zegt Waterschap Rivierenland. De meeste muskusratten worden bij de grens met Duitsland gevangen. Muskusrattenbeheer Rivierenland doet het beheer voor vier waterschappen en telde opnieuw langs de grote rivieren de meeste vangsten. In heel Nederland werden vorig jaar 48.447 muskusratten gevangen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2021.

Beverrat teruggedrongen naar de grens

De inzet van de waterschappen is al jaren om de beverrat terug te dringen naar de landsgrens. Maar er blijft flink wat aanwas door zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding in Duitsland. Door inzet over de grens nam de instroom van beverratten naar Nederland af. In Duitsland werden 117 beverratten gevangen. In Nederland zelf ving Muskusrattenbeheer Rivierenland minder dieren: in 2021 waren dat er 244, in 2022 waren het er 186. Landelijk werden 1131 beverratten gevangen, een daling van 17 procent.

Ook planten in gevaar

De muskus- en beverratten zijn volgens de waterschappen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse rietvogels, zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.

Volledig scherm Ook de beverrat belandt soms in de voor muskusratten uitgezette vallen. Beide soorten horen van oorsprong niet in Nederland thuis. archieffoto

