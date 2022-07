Tientallen boeren brengen bliksembezoek aan Nijmegen: trekkers maakten onder politiebegeleiding een rondje over het Keizer Karelplein

NIJMEGEN - Met flink getoeter en ronkende motoren doken donderdagavond tientallen Brabantse boeren op in Nijmegen. Via de Graafseweg trokken de trekkers in een rechte lijn richting het Keizer Karelplein. Onder begeleiding van de politie reden zij daar een rondje. Al met al duurde het flitsbezoek op het plein ongeveer een halfuur.

Hoewel het bezoek van de boeren voor veel weggebruikers onverwachts kwam, waren politie en gemeente ‘na signalen’ overdag al op de hoogte van hun komst. Burgemeester Hubert Bruls liet de actievoerders via de politie daarop weten dat ze naar Nijmegens bekendste verkeersplein mochten oprukken, maar dat na één ronde weer moesten verlaten.

Om er zeker van te zijn dat dat ook gebeurde, zette de politie het plein ter hoogte van de Graafseweg af, zodat de landbouwvoertuigen niet anders konden dan weer staduitwaarts te rijden.

Weinig hinder

De politie zorgde ervoor dat fietsers en voetgangers nog gewoon de Graafseweg konden oversteken. Daarbij ontstond weinig hinder voor het overige wegverkeer. Deels doordat motoragenten auto's andere routes lieten nemen, bleef een verkeerschaos uit.De boeren hielden zich over het algemeen ook keurig aan de aanwijzingen van de politie.

De actie van de boeren trok veel aandacht van omstanders. Veel mensen kwamen op het luide getoeter af, of hadden via social media lucht gekegen van de actie. Veel bekijks had de bestuurder van een graafmachine: die draaide met zijn cabine eindeloos veel rondjes, midden op de rotonde. Ook het protestbord ‘niet schieten aub’, een knipoog naar het schietincident eerder deze week in Heerenveen, zorgde voor nogal wat gelach langs de kant.

Nieuwe poging

De boeren bereikten vanuit Grave de stad binnengereden via de Wijchenseweg, dezelfde route als eerder deze week. Toen werden ze door de politie tegengehouden en bereikten maar drie trekkers het stadscentrum. Voorman Mark van den Oever (Farmers Defence Force) liet toen al doorschemeren dat er mogelijk nog een nieuwe poging zou komen. De boer uit Sint Hubert was donderdagavond zelf niet aanwezig in Nijmegen, maar ‘de jongens wel’. Bij meerdere trekkers waren vlaggen van Farmers Defence Force te zien.

‘Geen boer de stad in’

Burgemeester Hubert Bruls liet zich tijdens een persconferentie eerder vandaag uit over een eventueel boerenprotest tijdens de Vierdaagse. ‘We houden het uiteraard in de gaten, maar er valt geen zinnig woord over te zeggen. Laat duidelijk zijn; er komt die dagen geen boer de stad in', zei hij toen.

