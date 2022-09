Tiergarten Kleef doet met pijn in het hart zeehonden weg: geen geld voor nieuw, ambitieus bassin

KLEEF - De Tiergarten Kleve heeft met pijn in het hart besloten binnenkort de zeehonden weg te doen. Reden is dat de gemeente geen geld heeft om bij te dragen aan een nieuw bassin voor de dieren. Er wordt een plekje elders gezocht. Een benefietconcert dat voor 8 oktober op de planning stond, is afgeblazen.

De dierentuin in Kleef presenteerde in oktober vorig jaar een ambitieus plan voor een tien keer zo groot zeehondenbassin. Dat zou deels van glazen wanden worden voorzien zodat bezoekers de vijf zeehonden ook onder water zouden kunnen zien zwemmen.

Directeur Christian Polotzek zag het al helemaal voor zich. ,,We zijn dan de enige dierentuin in Duitsland waar je kan zien dat de zeehonden voorbij komen zwemmen. Ze halen wel 30 kilometer per uur.” De plannen werden ook gemaakt met een schuin oog op Nederland: 20 procent van het bezoek komt uit Nederland en dat percentage wil de dierentuin opkrikken.

Zoet water

Het huidige bassin is vijftig jaar oud en gevuld met zoet water. Polotzek vorig jaar: ,,Dat was toen gewoonte. Wij willen naar een zoutwaterbassin. Zeehonden en robben kunnen in zoet water leven, maar zout water is beter voor hun ogen en hun vel.” Het oude bassin zou het onderkomen worden van de humboldtpinguïns.

Dat gaat dus allemaal niet gebeuren. Met het plan was een investering van 10 tot 15 miljoen euro gemoeid. Polotzek trok samen met de gemeente Kleef op in zijn zoektocht naar subsidies en sponsors. ,,Zoiets als die Boekhoorn, die Ouwehands Dierenpark in Rhenen onder zijn hoede heeft genomen. Dat zou mooi zijn”, mijmerde hij. Maar ook de stad had enkele miljoenen moeten bijdragen en dat kan Kleef, zo bleek recent, momenteel niet trekken. Misschien over enkele jaren wel, maar dan zijn de zeehonden dus al weg.

Polotzek is teleurgesteld. ,,We groeien naar 120.000 bezoekers per jaar. Elke euro die we in de dierentuin investeren, komt drie keer terug. Een investering in de dierentuin is een investering in de kwaliteit van Kleef, een impuls voor het toerisme en de economie. Maar dit is geen besluit voor de eeuwigheid. Wellicht dat we - als er straks wel geld is - de zeehonden terug kunnen halen.”

Boswachters

Waar de dieren naartoe gaan, is nog niet bekend. Enkele weken geleden stierf overigens geheel onverwacht het jonge zeehondje Polly, dat op 11 juli in Kleef het levenslicht zag. Eind jaren 50 van de vorige eeuw werd de Tiergarten Kleve opgericht.

Boswachters vonden enkele verweesde wilde zwijntjes. Ze timmerden een hok en brachten de dieren groot. In 1959 werd een dierentuinvereniging opgericht. De eerste tien jaar runden vrijwilligers de dierentuin.