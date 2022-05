Tim Hofman is hoofdgast op Radboud Rocks

Tim Hofman is de hoofdgast op de aanstaande editie van Radboud Rocks. Hij komt naar Nijmegen voor een Q&A met studenten. Thema: studentenwelzijn.

Twee jaar moest de Radboud Universiteit het zonder verjaardagsfestival doen. Maar nu, in het postcoronatijdperk, is het feestje terug. Presentator en journalist Tim Hofman komt op woensdag 25 mei naar de campus om met studenten te praten over hun welzijn.

‘Tim Hofman is een inspirerende spreker’, zegt Anouska Kersten van de communicatieafdeling over de keuze voor de hoofdgast. ‘Hij zit goed in de materie die studenten bezighoudt: denk aan prestatiedruk, eenzaamheid en sociale veiligheid.’

Gebroken kaak

Hofman is onder meer bekend van zijn YouTube-programma BOOS, waarin hij het opneemt voor mensen die worden benadeeld. De aflevering (januari 2022) waarin hij het seksueel overschrijdend gedrag van juryleden van The Voice of Holland onthulde, werd meer dan tien miljoen keer bekeken.

In Nijmegen kreeg hij vijf jaar eerder klappen van de zoon van vastgoedmagnaat Ton Hendriks toen hij met een confettikanon diens familiekantoor binnenkwam. Gevolg: een gebroken kaak en een hersenschudding voor Hofman. De rechter legde Hendriks een boete van 1250 euro op, zijn zoon kreeg een werkstraf van 180 uur.

Bij zijn komende bezoek zit Hofman veilig op een verhoging. Naast het Cultuurcafé verrijst een podium van waaraf de journalist zijn verhaal zal houden. Studenten mogen daarna vragen stellen.

Rapper

Tijdens Radboud Rocks treden ook muzikanten op. Een van hen is rapper The Dean, ofwel presentator Daan Boom van Streetlab die een jaar geleden besloot een carrièreswitch te maken en daar meteen maar een serie omheen bedacht op YouTube. Vanzelfsprekend is de Loco Loco Discoshow van de partij – de mannen zijn er altijd – en verzorgen dj’s Wipneus en Pim een pubquiz.

Voor het eerst dienen de grasvelden tussen de Thomas van Aquinostraat en het Berchmanianum ook als festivalterrein. Bezoekers kunnen er picknicken, drinken en meedoen aan activiteiten van studentenorganisaties. Radboud Rocks, een festival voor studenten, medewerkers en alumni, is gratis.

Dit artikel verscheen eerder op Voxweb, het journalistieke platform van de Radboud Universiteit.