Tini van Reeken: nooit een Johan Derksen-achtige betweter, maar liefhebber met mededogen

Tini oogde de laatste jaren een beetje verloren, maar oude voetballers zijn verloren. Nergens wordt een vergane jeugd beter zichtbaar dan in sporters die leven met een glorieus verleden. En dat van oud-NEC’er Tini van Reeken was glorieus. Vraag me niet waarom, maar Tini had ooit mijn eigen voetbalteam uitgekozen om in thuiswedstrijden – in de schaduw van het Erasmusgebouw – te bezoeken.