Tiny’s voorpagina’s over de Watersnoodramp zijn omringd met mysterie: ‘Het zal gissen blijven’

Delen van Nijmegen en Beek drie kwartier zonder stroom, 66 huishou­dens in Berg en Dal zaten langer in het donker

Een deel van de Nijmeegse binnenstad is dinsdag rond de klok van 16.30 uur zonder stroom komen te zitten. Ook in Beek en Berg en Dal ging het licht uit. Om 17.15 uur was de storing, eerder dan verwacht, alweer verholpen in Nijmegen en Beek. 66 huishoudens in Berg en Dal zaten nog wel tot 20.00 uur in het donker.

31 januari