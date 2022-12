Tóch geld voor Nijmeegse studenten in financiële nood die geen energietoeslag krijgen: ‘We laten niemand vallen’

Overlast van vuurwerk in Nijmegen neemt drastisch toe: ‘Doodsbange poezen rennen als malle naar boven’

NIJMEGEN - Vuurwerkverbod of niet, in Nijmegen knettert het volop in de lucht. Het regent in aanloop naar de jaarwisseling overlastklachten van inwoners die zich ergeren aan vuurwerk. Nu al kreeg de gemeente bijna 150 meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. ,,Het zijn idiote knallen.”

29 november