Toch stiekem de Vierdaagse wandelen op dinsdag? ‘Dan kom je deze hindernis tegen’

Burgemees­ter Slinkman (Berg en Dal) breekt met CDA: ‘Er is veel misgegaan. We hebben mensen laten zitten’

BERG EN DAL - Mark Slinkman is weg bij het CDA. De burgemeester van Berg en Dal heeft zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij zich steeds minder herkent in het landelijke partijbeleid. ,,Kijk naar de toeslagenaffaire. Naar de aardbevingsschade in Groningen. Het CDA is daarvan duidelijk medeoorzaak.”

16 juli