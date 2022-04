Toektoek vervoert weer eenzame ouderen in Nijmegen: ‘Ze hebben ons nodig’

De haal-en-brengservice heeft vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen twee jaar stil gelegen. ,,Nu is het eindelijk weer zo ver”, vertelt initiatiefnemer Nol Hengst (82). ,,We brengen mensen uit de buurt naar de dokter, fysio en supermarkt. Op die manier kunnen we ook iets voor de wijk betekenen. Dat vinden de mensen die met ons meerijden prachtig.”