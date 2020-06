Topchef Maarten de Jong (40) van Berg en Dals restaurant Puur plots overleden

De gasten van Puur omschreven de gerechten van autodidact Maarten als 'schilderijtjes of cadeautjes op een bord’. Collega-meesterkok Ysbrandt Wermenbol (Lime, Malden) roemt de gedrevenheid waarmee Maarten zijn vakmanschap uitoefende. ,,Hij was superfanatiek, niet alleen wat de keuken maar ook - samen met Tessie - wat wijn betreft. Altijd op zoek naar nieuwe pareltjes. Ik ben er kapot van.”



Woensdag ligt Maarten opgebaard in zijn restaurant Puur. Iedereen die dat wil kan dan tussen 15.00 en 20.00 uur afscheid van hem komen nemen. ,,We zien het als een eerbetoon",zegt Tessie, ,,want hij heeft met zijn koken zoveel mensen geraakt.” Donderdag is, vanwege de coronacrisis in beperkte kring, de uitvaart van Maarten de Jong.



Restaurant Puur blijft nog gesloten tot in ieder geval het weekend. ,,We gaan dan samen met de medewerkers kijken of en hoe we de draad weer op kunnen pakken", zegt Tessie.