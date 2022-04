Traditioneel circus komt naar Nijmegen: zigzaggende kamelen en springende lama’s, kan dat nog wel?

Makelaar ‘platgebeld’ voor kavel Orientalis, maar of je er ooit kan wonen is ongewis

HEILIG LANDSTICHTING - Een stuk grond in Heilig Landstichting kopen, zonder te weten wat je ermee kan doen. Toch is er volop belangstelling voor de kavel van Museumpark Orientalis. De grond is in principe zelfs al verkocht.

25 april