Trekvogels pakt periodetitel na doelpuntenregen in stadsderby, AWC’er Hubers breekt kuitbeen, Spanning terug in ‘Nijmeegse’ top derde klasse C

VOETBAL NIJMEGEN EOAWC won zondag in de vierde divisie B bij RKZVC in Zieuwent (1-3), maar verloor op ongelukkige wijze voetballer Youri Hubers. Na een ongelukkige actie moest hij met een brancard van het veld. Later in het ziekenhuis bleek dat de speler zijn kuitbeen had gebroken. Hij maakte nog wel de openingstreffer voor de Wijchense ploeg.

,,Hij heeft zelf laten weten in de groepsapp wat de diagnose is”, sprak AWC-trainer Camiel Jager, die zijn pupil op dat moment nog niet had gesproken. ,,Natuurlijk was de ploeg daar wel even van geschrokken. Zijn doelpunt, een rake kopbal, was onze beste actie van de wedstrijd. ”

Het stond op dat moment 1-1. In de tweede helft liep AWC, dat deze week oud-prof Just Berends van Bennekom vastlegde voor volgend seizoen, uit via goals van Dennis Straten en Ries Visser. De Wijchenaren staan vierde.

Nummer drie Orion knokte zich in Nijmegen terug van een 0-3 achterstand tegen Halsteren, maar verloor uiteindelijk toch: 3-5. De 4-4 van Orion werd afgekeurd vanwege buitenspel. ,,Als uit de beelden blijkt dat dit niet zo was, zou dat extra zuur zijn”, zei Orion-coach Jeroen van Haaren. ,,Alleen verspelen we deze wedstrijd voor rust. We waren toen los zand, iets wat ons de laatste tijd vaker overkomt.” Marco Loen (2) en Sid Hermens scoorden voor de Nijmegenaren.

Juliana’31 speelde gelijk bij HVCH in Heesch: 1-1. Jeroen Meijers benutte een penalty na rust (0-1). De scheidsrechter draaide daarbij een rode kaart terug naar een gele kaart voor de doelman van de thuisploeg na overtreding op de doorgebroken Carlito de Zeeuw. Owen Mbila miste in de slotfase nog een grote kans voor Juliana. Ton Kosterman, oefenmeester van de Maldense uitploeg, kon leven met de uitslag. ,,Het was een vechtwedstrijd.”