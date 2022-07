Tributeparty gaat weer los bij De Wolfsberg in Groesbeek, al duizenden tickets verkocht

Afvalinza­me­laar noemt Vierdaagse­week ‘schoonste ooit dankzij circulaire beker’

NIJMEGEN - Hoeveel afval er is opgehaald tijdens de Vierdaagseweek in Nijmegen, kan Dar nog niet precies zeggen. Wel is volgens de afvalinzamelaar duidelijk dat het ‘dankzij de circulaire beker de schoonste Vierdaagse ooit’ is geweest.

