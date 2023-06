Trucje om zo goedkoop mogelijk naar je favoriete festival te gaan: 'Je moet wel stalen zenuwen hebben’

Jos (73) is reteslim met stroom: ‘Ik ben begonnen met één zonnepa­neel en een vrachtwage­nac­cuutje’

De elektrische auto van Jos Veel (73) uit Eindhoven staat te laden. Later kookt hij zijn potje op inductie en kijkt tv. Op recreatiepark de Hof van Wezel in Beuningen, waar geen stroom is én geen stromend water. Hoe hij dat fikst? ,,Als de zon volop schijnt, gaat de energie die ik niet nodig heb de accu’s in.’’