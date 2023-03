Twee auto's kunnen haar nog ontwijken, maar derde niet: nu ziet leven van Marieke (23) er heel anders uit

Het WK bandy bewijst: Nijmegen is groot in kleine sport

Dertien spelers van één Nijmeegse vereniging in het shirt van Oranje op een WK. Het zou zomaar uniek kunnen zijn. Bijzonder is het zeker. De Bandy Vereniging Nijmegen is nagenoeg de enige leverancier van de Nederlandse selectie op het WK in Zweden. Vrijdag won Oranje zijn eerste twee duels.