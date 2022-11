Twee garageboxen in Nijmegen gesloten na vondst softdrugs en productiemateriaal voor harddrugs: ‘Vertrouwde het al niet’

In groepen hardlopen door kwetsbare natuur wordt steeds vaker taboe

BERG EN DAL/PLASMOLEN/NIJMEGEN - Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan geen massale activiteiten meer toe in de bossen van de Duivelsberg in Berg en Dal en de Sint-Jansberg in Plasmolen. Om die reden is de Devil’s Trail, een jaarlijkse hardloopwedstrijd, dit jaar niet doorgegaan.

2 november