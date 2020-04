Twee medewerkers in Pompekliniek door tbs’er in elkaar geslagen

Scooterrij­der ernstig gewond naar ziekenhuis na val op Rijksweg

7:30 MOLENHOEK - Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt toen hij of zij ten val kwam op de Rijksweg in Molenhoek. De bestuurder is onder begeleiding van een trauma-arts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.